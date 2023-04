📺Veda Mektubu 7. BÖLÜM FULL İZLE | Veda Mektubu KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 10 Nisan Pazartesi g├╝n├╝ yeni ve 7. b├Âl├╝m├╝yle ekranlara geldi. ─░zleyiciler, Veda Mektubu'n─▒n bu haftaki son b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čand─▒─č─▒n─▒ merak ediyorlar. ─░┼čte Veda Mektubu son b├Âl├╝m bilgileri; Veda Mektubu 7. yeni b├Âl├╝m├╝...

VEDA MEKTUBU 7. B├ľL├ťM KONUSU

Hatice'nin intihar─▒ aileyi derinden sarsar. Herkes bu olay y├╝z├╝nden gergindir ve hastanede sinirler gerilir. Tabii ki bu ├Âfke Asl─▒ va Alanur'a y├Ânelir. Bu karma┼ča i├žinde Seher'in tokad─▒n─▒ ├Â─črenen Alanur'u yat─▒┼čt─▒rmak Asl─▒ i├žin m├╝mk├╝n olmayacakt─▒r. Bir tarafta Hatice'nin durumu, bir tarafta Alanur'un s─▒n─▒r tan─▒maz ├Âfkesi Asl─▒ ve Mehmet'i bir kere daha arada b─▒rakacakt─▒r. Mehmet bir uzla┼čma ortam─▒ yaratmak isterken sava┼č─▒ harlad─▒─č─▒n─▒n hen├╝z fark─▒nda de─čildir. Alanur'un eve bask─▒n─▒ ise herkesi zor durumda b─▒rak─▒r. T├╝m bu karma┼ča i├žinde en g├╝zel haber Mehmet'ten gelir. Asl─▒, Ziya'yla annesinin ge├žmi┼čini Mehmet'in anlamas─▒ndan ├žok korkmu┼čtur. Mehmet'in s├╝rprizi b├╝t├╝n sorunlar─▒n ilac─▒ gibidir. Peki her ┼čey Asl─▒'n─▒n umdu─ču gibi mi geli┼čecektir? Yoksa Asl─▒ tam nefes ald─▒─č─▒n─▒ d├╝┼č├╝n├╝rken hayat her ┼čeyi yine alt ├╝st m├╝ edecektir?

