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📺Veda Mektubu 7. BÖLÜM FULL İZLE | Veda Mektubu KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Veda Mektubu dizisi, 7. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 7. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Veda Mektubu dizisinin 7. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 01:30
📺Veda Mektubu 7. BÖLÜM FULL İZLE | Veda Mektubu KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 10 Nisan Pazartesi günü yeni ve 7. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlar. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 7. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 7. BÖLÜM KONUSU

Hatice'nin intiharı aileyi derinden sarsar. Herkes bu olay yüzünden gergindir ve hastanede sinirler gerilir. Tabii ki bu öfke Aslı va Alanur'a yönelir. Bu karmaşa içinde Seher'in tokadını öğrenen Alanur'u yatıştırmak Aslı için mümkün olmayacaktır. Bir tarafta Hatice'nin durumu, bir tarafta Alanur'un sınır tanımaz öfkesi Aslı ve Mehmet'i bir kere daha arada bırakacaktır. Mehmet bir uzlaşma ortamı yaratmak isterken savaşı harladığının henüz farkında değildir. Alanur'un eve baskını ise herkesi zor durumda bırakır. Tüm bu karmaşa içinde en güzel haber Mehmet'ten gelir. Aslı, Ziya'yla annesinin geçmişini Mehmet'in anlamasından çok korkmuştur. Mehmet'in sürprizi bütün sorunların ilacı gibidir. Peki her şey Aslı'nın umduğu gibi mi gelişecektir? Yoksa Aslı tam nefes aldığını düşünürken hayat her şeyi yine alt üst mü edecektir?

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