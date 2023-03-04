📺Kardeşlerim 80. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 4 Mart Cumartesi ekranlara gelecek 80. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 80. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 80. BÖLÜM KONUSU

"Kurduğumuz hayaller bile hayal oldu…"

Yaptığı kazada yaralanan Akif, hızla hastaneye kaldırılırken, Şevval de başından ayrılmaz. Sarp ve Ömer tartışması yüzünden köfte tezgâhları dağılan Oğulcan, Ömer'e karşı tavır alırken, Akif başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvar. Zehra, abisi Şeref tarafından, acımasız bir şekilde köşeye sıkıştırılır. Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ayla'nın Şengül'e yaptığı son hamle, tüm Eren ailesini şoke eder.

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OYUNCULAR

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

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