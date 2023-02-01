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📺O Kız 20. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reyting listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 20. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İnternette sıkça, "O Kız 20. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 20. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 20. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 01:30
📺O Kız 20. BÖLÜM FULL İZLE | O Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 1 Şubat Çarşamba günü ekranlara geliyor. Dizinin 20. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 20. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik.

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O KIZ 20. BÖLÜM KONUSU

Melek ve Doruk'u öpüşürken gören Kadir büyük bir duygusal yıkım yaşar ve kimseye gözükmeden ortadan kaybolur. Ailesi endişeli bir şekilde Kadir'i ararken, Sitare Kadir'i kendi kapısında bulur. Melek ve Doruk'u gördükten sonra kalbi aşk acısıyla paramparça olan Kadir, aşk acısını konuşmak için Sitare'ye gitmiştir.

Zeynep'in gerçekten Ozan'la evlenmek istediğine inanan Doruk, Zeynep'e hiç belli etmese de duygusal olarak ağır bir yıkım yaşamaktadır. Zeynep ise Ozan konusunda karşı karşıya kaldığı emrivakinin zorluğu içindedir.

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👉O KIZ 20. BÖLÜM İZLE

Zeynep'in nişanlanmasıyla ağır darbe alan Doruk, nişanda Kadir ve Melek arasında bir tuhaflık olduğunu sezmiştir. Minicik bir şüphenin peşine takılır ve öğrendikleri karşısında dehşete düşer.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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