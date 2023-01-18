Haberler Dizi Haberleri 📺Kasaba Doktoru 32. BÖLÜM FULL İZLE - | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

📺Kasaba Doktoru 32. BÖLÜM FULL İZLE - | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 32. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 32. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 32. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 03:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 03:00
📺Kasaba Doktoru 32. BÖLÜM FULL İZLE - | Kasaba Doktoru TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan yine dorukta. Kasaba Doktoru 18 Ocak Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kasaba Doktoru 32. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

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KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 32. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 32. BÖLÜM KONUSU

Yalçın'ın oyunu Hakan'ı yıllar önceki gibi bir kurula çıkmak zorunda bırakırken ona inanan Neslihan ve Berk'i hayal kırıklığına uğratır.

Hakan öğrencileri Leyla ve Ömer'in baskısıyla elini kurtarabilmek için çok riskli bir ameliyata girmeye ikna olur.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 32. BÖLÜM İZLE

Mine, mücadele etmesi için Hakan'a destek vermektedir. Ameliyat herkesten gizli olarak Uluçınar'da yapılır. Leyla ve Ömer ise evlilik kararı alır.

Berk, babasının yaşattıklarından dolayı yıkıma uğradığında en yakınında Nazlı'yı bulur.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 32. BÖLÜM İZLE

Bu sırada acile gelen bir hasta riskli ve kombine bir ameliyata girmek zorundadır. Leyla ve Ömer, Hakan olmadan girdikleri bu zorlu ameliyatta başarılı olabilecek midir?

Yalçın'ın yargılandığı dava ve Hakan'ın gireceği kurul Uluçınar ekibinin kaderini belirleyecektir.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 32. BÖLÜM İZLE

Yıllar önce yolunu kaybedip Uluçınar'a gelen ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen aile olmayı başaran Hakan, Leyla, Ömer ve Mine bu savaştan galip çıkabilecekler midir?

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