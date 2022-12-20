Haberler Dizi Haberleri 📺Gecenin Ucunda 12.BÖLÜM FULL İZLE | Gecenin Ucunda STAR TV son bölüm

📺Gecenin Ucunda 12.BÖLÜM FULL İZLE | Gecenin Ucunda STAR TV son bölüm

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almayı başardı. 20 Aralık Salı günü ekranlara gelen dizinin yeni yayınlanan bölümü için seyirciler arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 12. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte Gecenin Ucunda 12. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 02:30
📺Gecenin Ucunda 12.BÖLÜM FULL İZLE | Gecenin Ucunda STAR TV son bölüm

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 12. bölümüyle ekranlara geldi. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 12. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 12. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GECENİN UCUNDA 12. BÖLÜM KONUSU

Macide, Ahmet'le Nermin'in tuzağına düşmüştür ve elini kana buladığını zannederken, Nermin kendini bu işin içinden sıyırmayı başarmıştır.

Nermin'in suç ortağı Ahmet hastanede ölümle pençeleşirken, diğer suç ortağı Serra ise korkusundan susmakta ve başının bu yüzden derde gireceğinden korkmaktadır.

GECENİN UCUNDA 12. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kazım, çevrilen bu oyunlardan habersiz Macide'yi düştüğü belanın içinden kurtarmaya çalışmakta, bir çıkış yolu aramaktadır.

Sonunda kendini feda etmekten başka çare bulamayan Kazım, aşkı için siper olmaya hazırlanırken Nermin'in hiç beklenmedik hatası bütün dengeleri değiştirecek, taşları yerinden oynatacaktır.

GECENİN UCUNDA 12. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 12. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Herkes bu haberi bekliyordu! Fatih Terim’den olay geri dönüş sinyali: "İyi bir teklif olursa..."
Karar Resmi Gazete'de! Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi kaldırıldı
Arjantin'in Dünya Kupası kutlamaları yarıda kaldı!
Başakşehir rahat turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yürek Çıkmazı SON BÖLÜM FULL İZLE (20 Aralık)
📺Baba SON BÖLÜM FULL İZLE (20 Aralık)
Asgari ücrette teklif belli oldu!
2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi
Kurumsal yeni yıl mesajları 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray adını son 16'ya yazdırdı! G.Saray adını son 16'ya yazdırdı! 00:21
Fatih Tekke'den flaş sözler: 50 milyon euro'luk F.Bahçe... Fatih Tekke'den flaş sözler: 50 milyon euro'luk F.Bahçe... 23:58
Michy Batshuayi: Trabzonspor maçı zor olacak! Michy Batshuayi: Trabzonspor maçı zor olacak! 23:43
Jesus'tan Trabzonspor derbisi sözleri! Jesus'tan Trabzonspor derbisi sözleri! 23:35
Crespo'dan galibiyet sözleri! Crespo'dan galibiyet sözleri! 23:30
King: Trabzonspor maçını sabırsızlıkla bekliyorum King: Trabzonspor maçını sabırsızlıkla bekliyorum 23:15
Daha Eski
İstanbulspor golü 90+3'de buldu! İzleyin... İstanbulspor golü 90+3'de buldu! İzleyin... 23:07
Fenerbahçe evinde turladı! Fenerbahçe evinde turladı! 22:56
Fatih Terim'den İtalya sözleri! "Dönebilirim" Fatih Terim'den İtalya sözleri! "Dönebilirim" 22:49
Batshuayi yeniden sahnede! İşte F.Bahçe'nin 3. golü Batshuayi yeniden sahnede! İşte F.Bahçe'nin 3. golü 22:25
Batshuayi farkı 2'ye çıkardı Batshuayi farkı 2'ye çıkardı 21:48
F.Bahçe Joshua King ile öne geçti! İşte o gol... F.Bahçe Joshua King ile öne geçti! İşte o gol... 21:46