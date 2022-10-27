📺 Balkan Ninnisi 17. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 17. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 27 Ekim Perşembe günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 17. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

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Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 17. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 17. BÖLÜM ÖZETİ

Nina'nın dönmesine sevinen Süleyman'ın sevinci uzun sürmez. Eski düşmanları herkesin umudunu kana bular. Daniel'in vurulmasıyla Jovanka da hayata küser. Konaktaki herkes Elena ve ailesinin yaralarını sarmak için elinden geleni yapar.

Ertan, Jovanka'yı kaybetme korkusuna kapılır, onu hayata döndürmek için babasından ona yadigâr kalacak bir şeyler bularak Jovanka'yı hayata döndürmeyi, acılarını hafifletmeyi başarır.

Yalnız kalan Elena'yı teselli etmek isteyen Süleyman, Elena ve Nina'yı barıştırmak için büyük bir yalan söyler. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla ortalık yine karışacaktır...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 17. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 17. BÖLÜM İZLE