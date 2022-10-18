BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Balkan Ninnisi final mi yaptı, günü mü değişti? 18 Ekim TRT 1 Balkan Ninnisi 16. yeni bölüm ne zaman?

BALKAN NİNNİSİ NEDEN YOK? | TRT1'de yayına başladığı günden beri ilgiyle takip edilen ekranların sevilen dizisi Balkan Ninnisi, 18 Ekim salı günü ekrana gelmeyince takipçileri tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav'ın paylaştığı sevilen dizi hakkında arama motorlarında araştırılan Balkan Ninnisi final mi yaptı, günü mü değişti? 18 Ekim TRT 1 Balkan Ninnisi 16. yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BALKAN NİNNİSİ FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Balkan Ninnisi dizisi, TRT1 ekranlarındaki yayın hayatına artık Perşembe günleri devam edecek. Salı günü ekrana gelen dizinin yeni bölümleri, artık her perşembe günü saat 20.00'de, TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

18 EKİM TRT 1 BALKAN NİNNİSİ 16. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Farklı milletlere sahip iki gencin birbirine kavuşma çabasını anlatan Balkan Ninnisi, Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisidir. TRT1 ekranlarında her Salı günü yeni bölümü yayınlanan Balkan Ninnisi, artık perşembe akşamları ekrana gelecek. Balkan Ninnisi'nin 16. ve yeni bölümü, önümüzdeki perşembe günü, 18 Ekim Salı günü izleyicileriyle buluşacak.

BALKAN NİNNİSİ HAKKINDA

Balkan Ninnisi, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor. Çekimlerine Üsküp'te başlanan, tanıtımları büyük ilgi gören dizi hem etkileyici, eğlenceli hikayesi hem de usta oyuncu kadrosunun müthiş performanslarıyla büyük ilgi çekti. Köfteci Süleyman ve eğlenceli ailesini izleyiciler çok sevdi.

Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut, Bennu Şahin ve Erman Saban rol alıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtan Balkan Ninnisi'nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı Balkan Ninnisi, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak. Balkan Ninnisi'nin müziklerini Alper Atakan yapıyor.