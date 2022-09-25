Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 36. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı 36. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 36. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı dizisi, 35. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 36. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 36. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 12:30
📺Yargı 36. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 25 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek. İzleyiciler, Yargı 36. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 36. bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 36. BÖLÜM İZLE

YARGI 36. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz bulduğu notun şokunu daha atlatamadan Ceylin ile burun buruna kalmıştır. Hiçbir şart altında dosyaya dahil olmasını istemediği Ceylin için hem ilişkilerini hem de davanın seyrini değiştirecek zor bir karar vermek zorundadır. Bu karar Ilgaz ve Pars'ı da karşı karşıya getirir… Neva'nın kaybı etrafında kenetlenen ekip, karşılarında şimdiye kadar hiç görmeye alışık olmadıkları öfkede ve hırsta bir Pars bulacaklardır. Ekip içindeki sarsılmaz denen dengeler büyük sınavlardan geçmeye başlar, Derya ve Pars arasındaki yeni filizlenen ilişki de buna dahildir. Büyük bir sefaletin pençesine düşen Yekta için artık tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Kendini yeniden var etmek için son kurşunlarını atmaktadır… Ancak sınırlarını o kadar zorlar ki yine karşısında Ceylin'i bulur…

Başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkes özellikle Pars için gerçeği, yani katilin kim olduğunu bulabilmek için ellerinden geleni yaparlar… Ancak tahmin edemedikleri şey, bu cinayetlerin ucunun, hiç beklenmedik düğümlere ve ihtimallere bağlandığıdır…

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 36. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 36. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 36. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Honduras maçı öncesi Lionel Messi ve Rodrigo De Paul arasında kavga iddiası!
SON DAKİKA: Ebru Gündeş evleniyor! Gözyaşları içinde 'evet dedi 20 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw teklif için paraya kıydı
Fırtına'ya para yağacak! O sonuç alınırsa...
G.Saray ve transfer itirafı! "Hemen eşyalarını topla"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gül Masalı yeni bölüm İZLE
📺Kardeşlerim 60. BÖLÜM İZLE - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE
Faroe Adaları nerede?
TOKİ ÖRNEK DAİRELER VE PROJE AYRINTILARI
4. Göçebe Oyunları nefes kesecek
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Yüksek Mbappe ile yarışıyor! O liste... İsmail Yüksek Mbappe ile yarışıyor! O liste... 12:08
Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta? 12:04
Göztepe'nin yeni hocası belli olmak üzere Göztepe'nin yeni hocası belli olmak üzere 11:58
Moldova - Lihtenştayn maçı saat kaçta? Moldova - Lihtenştayn maçı saat kaçta? 11:34
Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide... Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararı! Derbide... 11:34
Milli tenisçi İpek Soylu tenisi bıraktı Milli tenisçi İpek Soylu tenisi bıraktı 11:13
Daha Eski
Andorra - Letonya maçı saat kaçta? Andorra - Letonya maçı saat kaçta? 11:09
Ayrılık sonrası ilk açıklama! "Bencil olmak zorundaydım" Ayrılık sonrası ilk açıklama! "Bencil olmak zorundaydım" 11:09
Azerbaycan - Kazakistan maçı saat kaçta? Azerbaycan - Kazakistan maçı saat kaçta? 11:01
Slovakya - Beyaz Rusya maçı saat kaçta? Slovakya - Beyaz Rusya maçı saat kaçta? 10:40
Arthur Masuaku'ya Beşiktaş sürprizi! Arthur Masuaku'ya Beşiktaş sürprizi! 10:39
Lüksemburg - Litvanya maçı saat kaçta? Lüksemburg - Litvanya maçı saat kaçta? 10:32