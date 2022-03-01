Haberler Dizi Haberleri 📺Destan 13. BÖLÜM İZLE | Destan TEK PARÇA FULL İZLE

📺Destan 13. BÖLÜM İZLE | Destan TEK PARÇA FULL İZLE

Atv ekranlarından yayınlanan Destan, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 13. bölümün Televizyon gösterimini kaçıranlar, Destan 13. bölüm full izle, Destan izle, Destan 13. bölüm izle sorgularını yapıyor. Destan dizisinin 13. bölümüyle ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 00:03 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 00:03
📺Destan 13. BÖLÜM İZLE | Destan TEK PARÇA FULL İZLE

Atv ekranlarından en sevilen dizilerinden olan Destan, yeni bölümüyle yine seyircileri ekrana kitledi. Merakla beklenen 13. bölümün Televizyon gösterimini kaçıranlar, Destan 13. bölüm full izle, Destan izle, Destan 13. bölüm izle sorgularını yapıyor.

👉DESTAN 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

DESTAN DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikayeyi konu ediniyor. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinden önce 9. yüzyılda geçen bir hikaye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikayede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkansızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

DESTAN DİZİSİ HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Destan dizisi 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağın hüküm sürdüğü zamanlarda geçmektedir. Dizinin danışmanları Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu, hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi.

DİĞER
Son dakika: Birkaç ay önce Real Madrid'i devirmişti! Rusya'nın açtığı savaşa karşı Ukrayna ordusuna katıldı
Batuga’dan Alpagu Han’a rest! Destan 14. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen aklı eksik oğlunu tanırsın, beni tanımazsın”
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor