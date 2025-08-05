Enes Biber'in büyük gururu

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Aytimur Selçuk ile erkekler iki tek kategorisinde altın madalya kazanan Enes Biber, hedefinin büyükler kategorisinde de altın olduğunu söyledi. G.Saray'ın sporcusu olan Enes, çok çalışıp buraya geldiklerini söyledi.
23Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Aytimur Selçuk ile erkekler iki tek kategorisinde altın madalya kazanan Enes Biber, hedefinin büyükler kategorisinde de altın olduğunu söyledi. G.Saray'ın sporcusu olan Enes, çok çalışıp buraya geldiklerini söyledi.