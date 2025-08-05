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Haberler Diğer Sporlar Enes Biber'in büyük gururu

Enes Biber'in büyük gururu

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Aytimur Selçuk ile erkekler iki tek kategorisinde altın madalya kazanan Enes Biber, hedefinin büyükler kategorisinde de altın olduğunu söyledi. G.Saray'ın sporcusu olan Enes, çok çalışıp buraya geldiklerini söyledi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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Enes Biber'in büyük gururu
23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Aytimur Selçuk ile erkekler iki tek kategorisinde altın madalya kazanan Enes Biber, hedefinin büyükler kategorisinde de altın olduğunu söyledi. G.Saray'ın sporcusu olan Enes, çok çalışıp buraya geldiklerini söyledi.
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