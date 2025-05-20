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Aile ve Gelenek

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, A Haber’e konuştu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Aile ve Gelenek

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle 'özel konuk' olarak A Haber'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Gelenek Ailede Başlar' teması ile düzenlenecek olan 7. Etnospor Kültür Festivali hakkında bilgiler verdi. 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan 7. Etnospor Kültür Festivali bu yıl Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Festivale 1 milyonun üzerinde katılımcı beklediklerini belirten Erdoğan, "Etnospor'a katılım ücretsiz ve 27 ülkede 42 üyesi var. Festivale 400 bin öğrenciyi getirmek istiyoruz. Anadolu'nun geleneksel sporlarını yansıtmayı hedeflerken, uluslararası yönünü de güçlendirmeye çalıştık" şeklinde konuştu.

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