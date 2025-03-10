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Haberler Diğer Sporlar 12 Türk sporcu doping cezası aldı

12 Türk sporcu doping cezası aldı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) çok sayıda Türk sporcuda doping tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu doping cezası aldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 15:03
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12 Türk sporcu doping cezası aldı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) çok sayıda Türk sporcuda doping tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu doping cezası aldı.

Doping cezası alan sporcular şöyle:

HALTER: Fatih Baydar (2 yıl), Doğan Dönen (2 yıl), Gökhan Kılıç (2 yıl), Bünyamin Sezer (2 yıl), Hatice Yılmaz (2 yıl), Pelinsu Bayav (3 yıl), Batuhan Yüksel (Soruşturma devam ediyor)

GÜREŞ: Rıza Kayaalp (4 yıl), Yakup Gör (2 yıl)

BOKS: Şennur Demir (2 yıl), Kerem Özmen (2 yıl), Tuğrul Han Erdemir (Soruşturma devam ediyor)

Öte yandan halterde Türk sporculara Avrupa Şampiyonası'na katılmama cezası verilebileceği de ifade edildi.

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