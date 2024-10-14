Ampute Millilerden ziyaret

Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kırşehir'de sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, antrenmandan önce Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti. Teknik Direktör İsmail Temiz, "Gönül insanı için dua ettik" dedi.

ÜMİTLERDE 2 DEĞİŞİKLİK

Ümit Millilerde 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile oynayacağı maç öncesi iki oyuncu aday kadrodan çıkarıldı. Yapılan açıklamada, Livan Burcu ve Emircan Gürlük'ün 15 Ekim Salı günü Norveç ile deplasmanda oynanacak eleme grubu son maçının aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

13 YILLIK HASRET BiTTi

Aras Kargo'nun, kurduğu Aras Kargo Spor Kulübü, 13 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ni İzmir halkıyla buluşturdu. Maç öncesinde düzenlenen renkli etkinliklerde İzmirli sporseverler, bando takımıyla eğlenceli dakikalar yaşadı. İzmirli sporseverlerin büyük ilgi gösterdi.