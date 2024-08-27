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8. olimpiyat

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Paralimpik Yaz Olimpiyat Oyunları'na Türkiye, 8'inci kez katılacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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8. olimpiyat

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Paralimpik Yaz Olimpiyat Oyunları'na Türkiye, 8'inci kez katılacak. Daha önce 7 kez paralimpik oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız; 8 altın, 10 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplamda 38 madalya kazandı. İlk madalyayı 2004 Atina'da kazanan Türkiye, 2020 Tokyo'da ise en fazla madalyayı aldı. Sporcularımız Japonya'nın başkentinde 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya alma başarısı gösterdi. Türkiye, paralimpik oyunlarda 9 farklı branşta madalya aldı.

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