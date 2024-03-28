Kupa Halkbank'ın

Bursa'da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final maçında Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 yenerek şampiyon oldu. Halkbank kupayı üst üste 2, toplamda 9'uncu kez kazandı. Final karşılaşmasının en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Halkbank takımından Nimir Abdel- Aziz'e ödülünü TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. Halkbank takımına madalyalarını AXA Sigorta Hasar Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Eray Kangal, kupasını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile AXA Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Yavuz Ölken takdim ettiler.