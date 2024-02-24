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Devrim yaptı

Bakan Bak: Sayın Cumhurbaşkanımız sporu seven bir lider. Onun sayesinde Türkiye 22 yıldır sporda devrim yaşıyor. Bu yatırımlarla başarılarımız da arttı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Devrim yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İnegöl Spor Tesisleri'nin açılışına katıldı. İnegöl Stadı'nın protokol imza töreninde yer aldı. Bakan Bak "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman öncelikle amatör kulüplere büyük yardım yaptı. Cumhurbaşkanlığı sırasında da yatırımlar devam etti. Onun sayesinde Türkiye 22 yıldır spor devrimi yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan yatırımlarla spordaki başarılar da arttı" ifadelerini kullandı.

BÜTÜN BRANŞLARI TAKİPTE

Osman Aşkın Bak şöyle konuştu: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya'da yapılacak. Genç bir takıma sahibiz. Almanya'da hep birlikte, oradaki vatandaşlarımızla beraber tribünleri dolduracağız ve oraya bir coşku vereceğiz. Yapılan statlar sonucunda 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber organize edeceğiz. Çok şanslıyız, sporun içerisinden gelen bir cumhurbaşkanımız var. Sporu çok iyi biliyor. Yakından takip ediyor. Bütün branşları takip ediyor. Çünkü spor sevdalısı, sporun içerisinden gelen birisi"

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