Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Etnospor bir barış platformu

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 6. Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etnospor Forumu'na bir video mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Forumun üye ülkelere, katılımcılara ve tüm sporculara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Etnospor Forumu küresel krizlerin, gerilimlerin ve çatışmaların, insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiği bir dönemde düzenleniyor. Forumumuzu bir barış ve dayanışma platformu olarak görüyorum" dedi.

TRAJEDİ BİTMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu: "Antalya ile aynı denizi paylaşan, Akdeniz'in hemen öte tarafındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisini sona erdirecek dayanışma ruhunun bu forumda tezahür edeceğine inanıyorum. Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden geleni sergilemeye devam edeceğiz. Gönül coğrafyamızdan başlayarak tüm dünyada barışın, adaletin ve huzurun hakim olması için çalışacağız. Daha adil bir dünyanın tesisi uğruna verdiğimiz bu kutlu mücadelede siz dostlarımızın desteğini bekliyorum.