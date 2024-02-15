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Rusya'da Ebrar Karakurt fırtınası!

Ülkemizi Rusya'da temsil eden Ebrar Karakurt, performansıyla göz doldurdu. Milli voleybolcu, en yakın rakibine 36 sayı fark atarak an itibarıyla ligin en skorer oyuncusu olma unvanını koruyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 12:25
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Rusya'da Ebrar Karakurt fırtınası!

Lokomotiv Kaliningrad forması giyen Ebrar Karakurt, performansıyla Rusya Ligi'ne damga vurdu. Milli yıldız, en yakın rakibine 36 sayı fark atarak an itibarıyla ligin en skorer oyuncusu olma unvanını koruyor.

Filenin Sultanları ile tarihi başarılar yakalayan Ebrar Karakurt, mücadele ettiği Lokomotiv Kaliningrad formasıyla da Rusya'yı sallıyor.

EBRAR KARAKURT ZİRVEDE

Performansı büyük ses getiren Ebrar Karakurt, Rusya Ligi'nin en fazla skor üreten oyuncusu olma unvanını koruyor.

36 SAYI FARK ATTI

Rusya Ligi'nde 375 sayı kaydettiği Rusya Ligi'nde zirveye otururken en yakın rakibi Anastasiya Harelik'e ise 36 sayılık fark attı

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