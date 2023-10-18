Şahika tarih yazdı

Güneşin sınırsız enerjisinden aldığı güçle değer üreten Kalyon Enerji'nin sponsor olduğu millî sporcu Şahika Ercümen, 100. Yıl Cumhuriyet Dalışı ile yeni bir dünya rekoruna imza attı. Ercümen, HatayYayladağı'nda 'Paletsiz Değişken Ağırlık Kategorisi'nde 106 metre ile yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Rekor, Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan edildi. Ercümen kırdığı yeni dünya rekoru ile ilgili duygularını şöyle aktardı: "Cumhuriyetimizin 100. yılında, çok özel ve anlamlı bir yerde nefesimi tutarak yeni bir dünya rekorunu ülkemize, Cumhuriyetimize armağan edebildiğim için çok mutluyum. Spora ve sporcuya desteğin çok büyük önem taşıdığı ve beraberinde yeni başarıları getirdiği gerçeğinden hareketle bu önemli rekor denememde sponsor olarak desteklerini esirgemeyen Kalyon Enerji'ye çok teşekkür ediyorum." Kalyon Enerji CEO'su Dr. Murtaza Ata ise şunları şöyledi: "Şahika Ercümen derin denizlerin sınırlarını zorlayan, başarıları ile göğsümüzü kabartan bir sporcu. Şimdi de Kalyon Enerji sponsorluğunda Cumhuriyetimize yeni bir rekor hediye etti. Başarının ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemiz ve dünyamız için katkı üretmeye devam edeceğiz."