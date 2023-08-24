Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Belediyesi'nin 'Spor Basını Buluşması' etkinliğine katıldı. "Türkiye, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı. Devasa organizasyonlar yapabilecek kapasitedeyiz" diyen Bakan Bak, bağımlılıktan uzak durmak için çocukların spor tesislerine getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Çocuklarımızın uyuşturucuya bağımlı olmaması için bunu yapmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin bakanlığıdır, güzel gençlerin emrindeyiz" ifadelerini kullandı. Belediyelerin spor tesisi yapma konusunda ortakları olduğunu vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Türkiye'de bir spor, tesisleşme devrimi var. Bunu da yönlendiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Spor yapan bir genç çevresiyle uyumlu olur. Kötü alışkanlıklardan uzak durur. O yüzden spor bir yaşam tarzı. Hükümetimizce yapılan spor tesisleriyle bu yapı sağlanıyor. Belediyeler de bu konuda ortağımız" diye konuştu.