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Alkışlar sana Elis

Milli kürekçimiz Elis Özbay, Bulgaristan’daki 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası’nda göğsümüzü kabarttı. 07.36.92 ile altını boynuna taktı

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Alkışlar sana Elis

Plovdiv'de düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda sporcularımız büyük başarılar elde etti. Elis Özbay hafif kilo tek çifte A finalinde elde ettiği 07:36.92'lik dereceyle altın madalyayı kazandı. İtalya'dan Ilaria Corazza ikinci, Kanada'dan Karissa Riley ise üçüncü tamamladı. Genç sporcumuz, yarışın ardından düzenlenen törenle madalyasını aldı. Elis, geçtiğimiz yıl İtalya'da yapılan U23 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı. Simla Suay Alıncı ve Irmak Fertuğ'dan oluşan ekip dünya ikincisi oldu. Ebru Akınal, Deniznur Serra Baykara, Eda Erkan ve Nisan İpar'dan oluşan ekip ise bronz aldı.

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