Var’da güven gereklidir

Bakan Kasapoğlu, "Güven ortamı futbolda da hayatidir. Güveni tesis etmeden, adaleti ortaya koymadan mesafe alınamaz. VAR da bununla ilişkilidir. Kayıtların açıklanması ve sistemin oturması için birbirimize inanmamız aslolandır" dedi.

EN TEPEDE TÜRK'Ü GÖRÜRSÜNÜZ

Bakan Kasapoğlu, "Yabancı hakem" sorusuna da insanımıza güvenmemiz gerektiği yanıtını verdi. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye, her alanda yetenekli insanlar ülkesi. Sağlıkta, finansta, sporda en tepede nereye giderseniz gidin bir Türk'ü mutlaka görürsünüz. Yeni isimler bu camiaya kazandırıldıkça hakem tartışmaları da azalacaktır. Bu ülkenin evlatlarına güveniyorum" diye konuştu.