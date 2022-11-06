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Altın adam Adem Asil

Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti. Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu ve 14.933 puanla altın madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
Altın adam Adem Asil
Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti. Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu ve 14.933 puanla altın madalya kazandı.
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