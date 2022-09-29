Dünya Göçebe Oyunları başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları, bugün Bursa'nın İznik ilçesinde başlayacak. Ev sahipliğini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 2 Ekim'de sona erecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Açılış programı saat 19.00 ile 21.00 arasında düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın yanı sıra katılımcı ülkelerden üst düzey temsilcilerin yer alması beklenen oyunlarda 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu yarışacak. Koronavirüs nedeniyle 2 yıl ertelenen organizasyon, İznik'te özel olarak hazırlanan alanda yapılacak. "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenecek oyunlarda atlı sporlarda 2, ulusal güreşlerde 8, okçulukta ise 3 branşta yarışmalar yapılacak.



HERKESİ BEKLİYORUZ

İznik'te yapılan tüm hazırlıkları başından itibaren takip eden Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, hazırlıkların tamamlandığını, katılacak misafirlerin 4 gün boyunca doyasıya eğleneceği bir etkinlik alanı hazırladıklarını ve ailecek herkesi davet ettiklerini ifade ettiler.

GÜNÜN PROGRAMI

08.00-12.00 Kökpar-Kökbörü

09.00-17.00 Geleneksel Okçuluk

13.00-16.00 Atlı Okçuluk