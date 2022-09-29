Haberler Diğer Sporlar Dünya Göçebe Oyunları başlıyor

Dünya Göçebe Oyunları başlıyor

Turkuvaz Medya’nın basın sponsoru olduğu, ev sahipliğini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın yapacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılışı, bugün 19.00’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Dünya Göçebe Oyunları başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları, bugün Bursa'nın İznik ilçesinde başlayacak. Ev sahipliğini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yaptığı, 2 Ekim'de sona erecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek. Açılış programı saat 19.00 ile 21.00 arasında düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın yanı sıra katılımcı ülkelerden üst düzey temsilcilerin yer alması beklenen oyunlarda 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu yarışacak. Koronavirüs nedeniyle 2 yıl ertelenen organizasyon, İznik'te özel olarak hazırlanan alanda yapılacak. "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenecek oyunlarda atlı sporlarda 2, ulusal güreşlerde 8, okçulukta ise 3 branşta yarışmalar yapılacak.


HERKESİ BEKLİYORUZ
İznik'te yapılan tüm hazırlıkları başından itibaren takip eden Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, hazırlıkların tamamlandığını, katılacak misafirlerin 4 gün boyunca doyasıya eğleneceği bir etkinlik alanı hazırladıklarını ve ailecek herkesi davet ettiklerini ifade ettiler.

GÜNÜN PROGRAMI
08.00-12.00 Kökpar-Kökbörü

09.00-17.00 Geleneksel Okçuluk

13.00-16.00 Atlı Okçuluk

DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo için gelen astronomik teklifi açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı…
Hayatı tıkırında! Zeynep Bastık'ın Urla'daki 40 milyon TL'lik lüks malikanesi göz kamaştırıyor
İşte dev derbinin rakamları!
İstatistiklere göre 'F.Bahçe bitti demeden bitmez'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Boğaziçi’nde yelkenli şov
Gelibolu coşkusu
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Aile destek paketi ödemeleri artıyor!
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Demir o isme emanet! Yusuf Demir o isme emanet! 07:44
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:45
Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! Burak Yılmaz'dan Fatih Terim'e flaş sözler! 00:44
Şampiyon Efes Şampiyon Efes 00:37
Helal size kızlar Helal size kızlar 00:25
Ligimiz hem yaşlı hem de kısa! Ligimiz hem yaşlı hem de kısa! 23:24
Daha Eski
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! 23:23
Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz Ergin Ataman: Tarihe geçmek istiyoruz 23:22
Sultanlar Dominik'i devirdi! Sultanlar Dominik'i devirdi! 23:22
Saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik Saha içinde maestro saha dışında dahi! IQ'su Einstein'dan sadece 18 eksik 23:22
Boyabat Bursa'da turu cebine koydu! Boyabat Bursa'da turu cebine koydu! 23:22
6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 6 gollü müthiş maçta turlayan Şanlıurfa! 23:21