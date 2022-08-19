Adana’ya dev karting pisti

Öztoprak, "Açıkçası şu anda çok mutluyum. Kısa sürede böyle büyük bir pistin açılacağını düşünmüyordum. Yıllar önce biz bu pistte Türkiye Şampiyonası yapmıştık. Şimdi tekrar bu pistin açılıyor olması beni çok mutlu ediyor. Sevindiğim noktalardan birisi de 40 denetmen arasında tek kadın denetmenim ve kendi şehrimde bir denetim yaptım" dedi.

"Adana halkı için buranın çok keyif verici bir yer olacağına inanıyorum" diyen Şendağ Öztoprak, tesisin, Türkiye'nin en büyük pistlerinden birisi olduğunu belirterek, Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağının Adana'da düzenlenebileceğini söyledi.

Öztoprak, Türkiye Karting Şampiyonası'nın Adana'da düzenlenmesi halinde yarışa çıkacağını da sözlerini ekledi.



