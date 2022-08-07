Dev organizasyon

Türkiye büyük bir organizasyon için daha geri sayıma geçti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya tarihinin en önemli organizasyonu olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos Salı günü yapılacak oyunların açılış seremonisine tüm sporseverleri ve tüm Konyalıları davet etti. Başkan Altay, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı devasa bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.



TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM

Başkan Altay, şöyle devam etti: "Açılış için çok önemli hazırlıklar yapıyoruz. Son provalar da başarıyla gerçekleştirildi. İki buçuk saatlik bir gösteri hazırlanıyor. Burada tüm Türkiye'nin önemli bir tanıtımı gerçekleşecek. Ayrıca açılış seremonisi öncesinde saat 20.00'de İslam dünyasının önemli sanatçılarından Maher Zain bir konserle Konyalılarla buluşacak. Konya'ya yakışır bir organizasyonu Büyükşehir Stadı'nda 9 Ağustos saat 20.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla başlatmış olacağız."



KAPANIŞ 18 AĞUSTOS'TA OLACAK

"Ben bu organizasyonun Konya'da gerçekleşmesi talimatını veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a, bu organizasyon sürecinde hem şehrimize önemli tesislerin kazandırılmasını sağlayan hem bu organizasyonu yapan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şu anda 50'den fazla ülkede, ülkemizin en önemli hava alanlarında çok yoğun tanıtımları gerçekleşiyor. 18 Ağustos'ta da kapanış programını icra etmiş olacağız."