Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun İstanbul etabı iptal edildi!

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 141.1 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı kötü hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 149 sporcunun mücadele ettiği 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8'inci ve son etabı, 141.1 kilometrelik parkurda Atatürk Kültür Merkezi önünden başladı. İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun verdiği start ile pedal basan sporcular, Kuzguncuk'ta hava muhalefeti sebebiyle 25'inci kilometrede kaza yaptı. Bisikletçiler, kaza sebebiyle yarışa devam etmek istemezken, Beylerbeyi Sarayı'nın önünde organizasyon durmak zorunda kaldı

İstanbul-İstanbul etabı saat 08:15 sularında Taksim Meydanı'nda başladı. 141.1 kilometrelik parkurun ilk bölümünü geçen sporcular, yağmur sebebiyle parkurun kayganlığından rahatsız oldu. Bir süre görevli araçların yanında nötralize olarak güvenli şekilde sürdürülen etap, sonuç olarak iptal edildi.

GENEL SIRALAMA DİKKATE ALINACAK

Üsküdar'da çıkan iptal kararının ardından sporcuların yine nötralize şekilde Taksim Meydanı'na dönmesine karar verildi. Taksim Meydanı'na dönecek sporcular için madalya töreni düzenlenecek ve 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sonuç sıralamasında 7. etap sonunda oluşan genel sıralama dikkate alınacak.

TUR 2022'nin kazananı, genel klasmanda lider olarak giren Yeni Zelandalı Patrick Bevin oldu.