Turkcell'le 486 madalya

Ay-yıldızlılar, bu sene uluslararası yarışmalarda toplam 486 madalyanın sahibi oldu. Turkcell'den yapılan açıklamada ana sponsorluğu yapılan atletizmde 141, yüzmede 198, bedensel engelli sporlarında ise 147 madalya alındı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alan atletlerin elde ettiği dereceler hatırlatılıp, atletizmde uluslararası arenada 51 altın, 45 gümüş ve 45 bronz madalyanın Türkiye'ye kazandırıldığı ifade edildi. Yüzmede 87 altın, 56 gümüş, 55 bronz alan milli sporcuların başarılarına dikkat çekilirken, Emre Sakçı'nın kısa kulvar 50 metre kurbağalamada elde ettiği dünya rekoru hatırlatıldı. Turkcell'in desteklediği bedensel engellilerin spor branşlarında ise 2021'de 52 altın, 51 gümüş ve 44 bronz madalya elde edildi.