Aktüel haberler (14.10.2021)

BURSA'DAN GEÇİT YOK

Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Yeşilbeyazlılar setleri; 25-23, 25-19 ve 25-22 yenerek liderlik koltuğuna kuruldu. Bursa BB, ilk iki maçını da 3-0'lık setler sonucunda kazanmıştı. Diğer sonuçlar şöyle: Sorgun-Solhan: 3-0, Kızıltepe-Altekma: 3-2, Ziraat Bankası-Spor Toto: 3-1, F.Bahçe-Afyon: 3-0, Arkas-Plevne: 3-0.

İKİ ÜLKE KATAR'A GİDİYOR

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na Avrupa'dan iki takım katılım hakkı kazandı. Almanya ile Danimarka son maçlarını kazanarak, turnuvayı garantiledi. İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek dev turnuva, 21 Kasım- 18 Aralık 2022 tarihlerinde olacak. 3-6 Aralık'ta son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak. Final ie 18 Aralık'ta olacak.

EUROCUP'TA TÜRK EKİPLERİ KARŞILAŞIYOR

Eurocup Kadınlar'da ilk hafta maçında Nesibe Aydın ile Kayseri karşılaşıyor. Hatay- Enisey, Horizont-Mersin, Nika-OGM Orman ve Minsk-Mersin maçları da oynanacak.

BOSTON'DA İKİNCİ VAKA ÇIKTI

19 Ekim'de başlayacak NBA'de koronavirüs vakaları artıyor. Boston Celtics'te Jaylen Brown'ın ardından Al Horford da hasta oldu. Orlando ve Miami maçlarında yok.