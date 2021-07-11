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Son dakika spor haberi: UFC'ye damga vuran maç! Conor McGregor ile Dustin Poirier maçını kim kazandı? Conor McGregor'un ayağı kırıldı

Son dakika spor haberleri... Karma Dövüş Sanatları'nda (UFC), tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği bir maç oynandı. Hafif siklette şampiyonluk yaşamış iki isim Conor McGregor ile Dustin Poirier kozlarını paylaştı. McGregor ile Poirier'in maçına İrlandalı dövüşçü Conor McGregor'un ayağının kırılması damga vurdu. İşte dev maçla ilgili tüm ayrıntılar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 10:00
Son dakika spor haberi: UFC'ye damga vuran maç! Conor McGregor ile Dustin Poirier maçını kim kazandı? Conor McGregor'un ayağı kırıldı

Dünyanın 1 numaralı kafes dövüşü organizasyonu UFC'de tarihi bir gece yaşandı. İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile Dustin Poirier karşı karşıya geldi. Genel anlamda Dustin Poirier'in üstünlüğünde geçen mücadelede Conor McGregor talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü dövüşçü ayağını yere basarken ayak bileğini kırdı.

MCGREGOR DEVAM ETMEK İSTEDİ!

Hafif sikletin iki eski şampiyonu karşı karşıya geldi. İrlandalı yıldız, ayak bileği kırıldıktan sonra devam etmek istedi. Ancak gerçekleştiremedi. Müsabaka hakem kararıyla sona erdi. Müsabakanın sona ermesiyle birlikte Conor McGregor, sedye ile hastaneye götürüldü.

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