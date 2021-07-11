Son dakika spor haberi: UFC'ye damga vuran maç! Conor McGregor ile Dustin Poirier maçını kim kazandı? Conor McGregor'un ayağı kırıldı

Dünyanın 1 numaralı kafes dövüşü organizasyonu UFC'de tarihi bir gece yaşandı. İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile Dustin Poirier karşı karşıya geldi. Genel anlamda Dustin Poirier'in üstünlüğünde geçen mücadelede Conor McGregor talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü dövüşçü ayağını yere basarken ayak bileğini kırdı.

MCGREGOR DEVAM ETMEK İSTEDİ!

Hafif sikletin iki eski şampiyonu karşı karşıya geldi. İrlandalı yıldız, ayak bileği kırıldıktan sonra devam etmek istedi. Ancak gerçekleştiremedi. Müsabaka hakem kararıyla sona erdi. Müsabakanın sona ermesiyle birlikte Conor McGregor, sedye ile hastaneye götürüldü.