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Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları 'de başladı

Oryantiring Federasyonunca düzenlenen ve şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş 'in adının verildiği 2. Kademe Yarışları 'de başladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 08:49
Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları İzmir'de başladı

Belediyesinin ev sahipliğinde 'ndan sprint gece yarışı ile başlayan şampiyonaya farklı illerden 340 sporcu katılıyor.

Federasyon Başkanı Akyüz, yaptığı açıklamada, ilk kademe yarışları Kasım 2020'de 'da düzenlenen şampiyonanın ikinci kademe heyecanını şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş anısına gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışmacılara başarılar dileyen Akyüz,"Gece yarışmasında Bergama'nın tarihi sokaklarında, tarafından tescillenmiş şehrimizde bütün farklı illerden gelen sporcularımızın sağlıklı bir şekilde sakatlık olmadan, pandemi kurallarına uygun olarak iyi bir yarışma yapmalarını arzu ediyorum." dedi.

Bergama Belediye Başkanı da ilçenin tarihi ve doğal zenginlikleriyle önemli bir kent olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün 'nin her tarafından birçok sporcumuz ilçemize geldi. Oryantiring sporu bu pandemi döneminde yapılacak önemli spor dallarından bir tanesi ve Bergama da bunun için en uygun yerlerden biri. Bugün burada gerçekleştireceğimiz turnuvada sporcularımıza başarılar diliyorum. Bundan sonraki turnuvaları da inşallah uluslararası olarak Bergama'da gerçekleştireceğiz."

adına 35 yaş kategorisinde yarışan da şampiyonada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan çıkış yapan sporcular, tarihi kentin belli bölümlerine yerleştirilen işaretleri harita yardımıyla bulmaya çalıştı.

Organizasyon, 'nda orta mesafe yarışıyla devam edecek ve 14 Mart Pazar günü sürat mesafe yarışının ardından ödül töreniyle sona erecek.

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