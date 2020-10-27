Havuzda tarihi başarı

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu. Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki 25.50 saniyelik derecesiyle Avrupa kısa kulvar rekorunu kırdı. Emre, bu kategoride tarihin en iyi altıncı derecesine imza attı. Ülkemizi olimpiyatta da temsil edecek Emre Sakçı, geçtiğimiz günlerde olimpiyat ve dünya şampiyonu İngiliz Adam Peaty'yi geçmişti.

BAKAN KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalamada 25.50'lik derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olan milli yüzücümüz Emre Sakçı'yı tebrik etti.