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03 Nisan 2020, Cuma
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New York şampiyonu Baran Kalaycı, Kanada yarışlarına hazırlanıyor

Vücut geliştirme sporunda 2013 yılından bu yana ülkemizi temsil eden , ’nın eyaletinde yapılan Amerika kıtası yarışlarında birinci oldu.

Daha önce katıldığı şampiyonalarında da sürekli şampiyon olan , yaklaşık 6 senedir ülkemizi uluslararası arenalarda temsil ediyor. 'da yapılan son yarışlarda 32 kişi arasından sıyrılarak birinciliği elde eden Kalaycı, şimdi de Haziran ayında 'nın Toronto şehrinde yapılacak olan vücut geliştirme şampiyonasına hazırlanıyor. Kalaycı, "Birinci olmadan dönmek yok" dedi.

  1. 03.04.2020
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