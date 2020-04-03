New York şampiyonu Baran Kalaycı, Kanada yarışlarına hazırlanıyor
Vücut geliştirme sporunda 2013 yılından bu yana ülkemizi temsil eden Baran Kalaycı, Amerika’nın New York eyaletinde yapılan Amerika kıtası yarışlarında birinci oldu.
Daha önce katıldığı Türkiye şampiyonalarında da sürekli şampiyon olan Baran Kalaycı, yaklaşık 6 senedir ülkemizi uluslararası arenalarda temsil ediyor. Amerika'da yapılan son yarışlarda 32 kişi arasından sıyrılarak birinciliği elde eden Kalaycı, şimdi de Haziran ayında Kanada'nın Toronto şehrinde yapılacak olan vücut geliştirme şampiyonasına hazırlanıyor. Kalaycı, "Birinci olmadan dönmek yok" dedi.
- 03.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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