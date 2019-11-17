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17 Kasım 2019, Pazar
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Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları

Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları

Atlı Cirit 1. Lig 'ta ilk sırada yer alan Kulübü, Dörtlü Final'e çıktı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan müsabakalar Ankara TJK 75. Yıl Hipodromu'nda yapıldı.

'ta Kulübü, Kulübü ve Uşak Gökçedal mücadele etti.

Müsabakalar sonrasında grubu +6 puanla ilk sırada bitiren Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü, 7-8 Aralık'ta Ankara'da yapılacak Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını elde etti.

Grupta Uşak Genç Bozkuşlular Atlı Cirit Spor Kulübü +4 puanla ikinci, Uşak Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü de 2 puanla üçüncü sırada kaldı.

  1. 17.11.2019
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