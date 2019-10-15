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15 Ekim 2019, Salı
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’na memleketinde coşkulu karşılama

Dünya Şampiyonu’na memleketinde coşkulu karşılama

’da düzenlenen birinci olan , memleketi Akyazı’da coşkuyla karşılandı.

Tiflis'te yapılan ilk turda Gürcü, ikinci turda Rus, üçüncü turda ise Moğol rakiplerini yenerek finale yükselmiş finalde ise İranlı rakibini yenerek olmuştu. Abdulhamit Altun için memleketi Akyazı'da tören düzenlendi. Ormanköy'de ailesi ve yakınları tarafından davul, zurnayla karşılanan Altun, konvoy eşliğinde Akyazı'ya geldi.

Oluşturulan konvoyla ilçe merkezinde tur atan Altun, daha sonra 'ne geçti. Dünya Şampiyonu'nu burada Başkanı , 25. dönem milletvekili, 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci tarafından karşılandı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Böyle Milli duygularımızın yoğun olduğu bu günlerde terör örgütü ile mücadele eden ordumuz 'de, Abdulhamit Altun kardeşimiz Tiflis'te Milli takımımız Fransa'da hepimizin gururu oldular. Hem şahsım adına, hem Akyazı adına hem de adına Abdulhamit kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Gürcistan Tiflis Veteranlar Dünya Şampiyonu Abdulhamit Altun ise, "Şu anda çok zor günler geçiriyoruz. Barış Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimiz savaşıyor Allah onların ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu madalyamız oradaki tüm Mehmetçiklerimize armağan olsun" diye konuştu.
Akyazı Belediyesi'ndeki karşılama töreninde Başkan Bilal Soykan sporcuya altın takarak ödüllendirdi. Daha sonra Altun, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney'i, Akyazı Ticaret Odası Başkanı A. Şener Bayraktar'ı ve İlçe Müdürü Recep Özdemir'e ziyarette bulundu.

  1. 15.10.2019
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