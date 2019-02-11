Gaziantep’ten tarihi başarı – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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’ten tarihi başarı

Gaziantep’ten tarihi başarı

Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de bir ilke imza attı.

Güneydoğu ekibi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılan organizasyonda 3.'lük kürsüsüne çıktı. 'nın SPV Complutense takımı birinci olurken, Polonya ekibi Grunwald Poznan da ikinci sırayı aldı.
  1. 11.2.2019
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