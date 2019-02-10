Atletizmde rekorlar peş peşe geliyor
Çoklu Branşlar Türkiye Salon Şampiyonası niteliğindeki Komple Atlet finalinde Zeynep Çaylak, U18 kızlar pentatlonda yeni Türkiye rekoruyla kupaya uzandı.
Çoklu branşlar serisi Komple Atlet'in salon sezonu, İstanbul'daki yarışmayla tamamlandı. 8-9 Şubat tarihlerindeki müsabakada Eskişehirli atlet Zeynep Çaylak, U18 pentatlonda Türkiye rekorunu 3387 puana yükseltti.
İlk pentatlonunu geçen ay yapan Zeynep, henüz ikinci yarışmasında 3387 puana ulaşarak Büşra Dündar'a ait 3338 puanlık rekoru yeniledi. Çaylak, yarışma içinde 60 metre engelliyi 9.21, yüksek atlamayı 1.65, gülle atmayı 9.88, uzun atlamayı 5.25, 800 metreyi ise 2:39.78'de tamamladı ve ilk kademede yaptığı 3026 puanın üzerine 261 puan ekledi. Zeynep, Türkiye şampiyonluğu ve rekorunun yanında iki kademe toplamındaki 6413 puanla Komple Atlet'i de birincilikle bitirdi. U20 kadınlarda Türkiye şampiyonluğunu en iyi derecesini 3237 puana yükselten Hülya Gezeroğlu ilk kez kazanırken, Komple Atlet kupası Leyla Yanardağ'a gitti.
Büyük kadınlarda Emine Selda Kırdemir, 3548 puanla kariyerinin en iyi derecesini yaparken, tarihte 3500 puanı aşan dördüncü atlet oldu. Kırdemir, hem U23 Türkiye şampiyonu, hem de Komple Atlet Salon sezonunun galibi oldu.
Büyük erkeklerde Yunus Pehlevan 5165 puanla şampiyon olurken, Ahmet Mustafa Yılmaz ikinci sırayı aldı. U23'te ise Yavuz Şalkacı şampiyonluğu 4316 puanla elde etti.
U20 erkeklerde İsmail Tekbıçak, son yarışa kadar büyük çekişme yaşanan mücadele sonunda 4702 puan yaparak ipi göğüsledi.
- 10.2.2019 12:10
- Zeki Uzundurukan: Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu
- Erman Toroğlu: Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir
- Serkan Korkmaz: Şenol Güneş adının Milli Takım ile anılıyor olması heyecan verici
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Trabzonspor'la gurur duyuyoruz"
- Fenerbahçe yeni transferler için imza töreni düzenledi
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Atletizmde rekorlar peş peşe geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.