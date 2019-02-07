Milli karateciler Avrupa sınavında
07 Şubat 2019, Perşembe
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Milli karateciler Avrupa sınavında

Milli karateciler Avrupa sınavında

Ümit, Genç ve Altı yarın 'da başlayacak.

Ümit, Genç ve Altı yarın 'da başlayacak.

Aalborg kentindeki şampiyonada Türk sporcular, tüm kategorilerde mücadele edecek.

51 ülkeden, bin 92 karatecinin mücadele edeceği şampiyonada , 20 erkek ve 18 kadın sporcuyla temsil edilecek.

Şampiyonada kata ve kumite olmak üzere 33 ferdi ve 2 takım kategorisinde madalyalar dağıtılacak.

  1. 7.2.2019 12:10
  2. Güncelleme: 7.2.2019 14:20
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