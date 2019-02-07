Milli karateciler Avrupa sınavında
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası yarın Danimarka'da başlayacak.
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası yarın Danimarka'da başlayacak.
Aalborg kentindeki şampiyonada Türk sporcular, tüm kategorilerde mücadele edecek.
51 ülkeden, bin 92 karatecinin mücadele edeceği şampiyonada Türkiye, 20 erkek ve 18 kadın sporcuyla temsil edilecek.
Şampiyonada kata ve kumite olmak üzere 33 ferdi ve 2 takım kategorisinde madalyalar dağıtılacak.
- 7.2.2019 12:10
- Güncelleme: 7.2.2019 14:20
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Fabian, ABD’ye gidiyor
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Yorum
FB li Bize ne Fabiandan, nereye gittiğinden kapı komşumuz mu?isterse marsa gitsin.
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Uslu'dan bombardıman
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Yorum
FB Siz hiç konuşmayın. Klübü batıran grupsunuz. Gulianoyu araplardan başka isteyen yok.souzada öle.sanki avrupa devleri 20şer milyon verdi.
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Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası
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Yorum
KUŞLAR galatasarayın önüne taş koymakta birebirsiniz yine gs korkusu saldı size kuşlar
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