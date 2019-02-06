Red Bull M.E.O.’da Dünya şampiyonları belli oldu
06 Şubat 2019, Çarşamba
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M.E.O.’da Dünya şampiyonları belli oldu

Red Bull M.E.O.’da Dünya şampiyonları belli oldu

Dünyanın en büyük mobil espor turnuvalarından M.E.O. by ’in en iyileri belli oldu.

Dünyanın en büyük mobil espor turnuvalarından M.E.O. by 'in en iyileri belli oldu. 36 farklı ülkeden espor oyuncusunun mücadele ettiği Dünya Finalleri'nde 'de Liam 'ThunderStruck' McCarron, 'da da mutlu sona ulaştı. 'nın Dortmund kentindeki 'da gerçekleştirilen şampiyonada Arena of Valor gösteri maçında ise takımı, Gaming dünyasının ünlü yayıncılarını 2-0 yendi.

Red Bull M.E.O. dünyanın en iyilerini buldu. 36 farklı ülkeden espor oyuncularını Almanya'nın Dortmund kentinde buluşturan Red Bull M.E.O. by ESL'de Clash Royale ve Brawl Stars'da şampiyonlar belli olurken Arena of Valor'de ise gösteri maçı yapıldı. Clash Royale'in 25 Aralık'taki büyük finalinde şampiyon olan Tunahan 'Lelouch' Türkoğlu'nun temsil ettiği Türkiye, Clash Royale'de D Grubu'nda yer aldı. Tunahan 'Lelouch' Türkoğlu, 7 maçından 2'sini kazanarak grubunda 6'ncı oldu. Red Bull M.E.O.'nun en önemli mücadelesi olarak kabul edilen Clash Royale'de şampiyonluk ise YYYY'yi yenen Liam 'ThunderStruck' McCarron'a gitti. İskoç oyuncu 16 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Warsteiner Music Hall'da gerçekleştirilen şampiyonada Brawl Stars'da kupayı kazanan ekip ise Team Consty oldu. Finalde Team Alex ile karşılaşan Team Consty, bu zaferle 16 bin dolarlık ödülü de kazandı. Arena of Valor'da ise Almanya ile yapılan gösteri maçında Türkiye galibiyete 2-0'la ulaştı. Dortmund'da Warsteiner Music Hall'da büyük bir kalabalığın canlı olarak yerinden takip ettiği şampiyona, Red Bull Espor Twitch kanalında da binlerce kişiye ulaştı.

  1. 6.2.2019 15:45
  2. Güncelleme: 6.2.2019 16:49
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