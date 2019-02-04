Dünya'nın sporu! (03.02.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
MİLLİ ESKRİMCİLER AVRUPA'YI SALLADI
İtalya ve Macaristan'da yapılan uluslararası turnuvalara katılan Eskrim Yıldız Milli Takımı, 3 madalya elde etti. İtalya'daki Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda sahneye çıkan Muhammed Furkan Kalender, kılıçta ikincilik kürsüsüne çıktı. Romanya'da yapılan 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda ise kılıçta mücadele eden Emirhan Çiftçi, altın madalya, Ahmet Turgut Taflan ise bronz madalyanın sahibi oldu.
DİŞİ KARTALLAR ŞANS TANIMADI
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Hatay Belediye'yi konuk eden Beşiktaş, salondan 78-70 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılarda 30 sayı üreten Mitchell, maçın en skorer ismi oldu. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: S.Canik-Mersin: 65-123, Çukurova-Galatasaray: 87-58.
ANADOLU EFES DAÇKA'YA KARŞI
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde haftanın kapanış maçı Darüşşafaka'nın sahasında oynanacak. 20.00'de başlayacak karşılaşmada zirve yarışı yapan Anadolu Efes, Daçka'ya konuk olacak. Bu önemli karşılaşma Tivibuspor'dan yayınlanacak.
GAZİANTEP BASKET BANVİT'İ AFFETMEDİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Banvit'e konuk olan Gaziantep Basket rakibini 82-74 mağlup etti. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Gaziantep 9. galibiyetini elde etti. Ligdeki diğer maçta Sakarya BŞB, evinde Büyükçekmece'yi 73-69 yendi.
BAŞKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu annesini kaybeden Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla aradı. Sultan Çakmak dün memleki Tokat'ın Zile İlçesi'nde toprağa verilirken, Başkan Erdoğan milli futbolcuya telefonla taziyede bulundu.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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