Dünya'nın sporu! (03.02.19)
07 Mayıs 2019, Salı
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Dünya'nın sporu! (03.02.19)

Dünya'nın sporu! (03.02.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

MİLLİ ESKRİMCİLER AVRUPA'YI SALLADI

ve Macaristan'da yapılan uluslararası turnuvalara katılan Eskrim Yıldız Milli Takımı, 3 madalya elde etti. İtalya'daki Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda sahneye çıkan Muhammed Furkan Kalender, kılıçta ikincilik kürsüsüne çıktı. Romanya'da yapılan 17 Yaş Altı Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda ise kılıçta mücadele eden Emirhan Çiftçi, altın madalya, Ahmet Turgut Taflan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

DİŞİ KARTALLAR ŞANS TANIMADI

Kadınlar 'nde Belediye'yi konuk eden Beşiktaş, salondan 78-70 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılarda 30 sayı üreten Mitchell, maçın en skorer ismi oldu. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: S.Canik-Mersin: 65-123, Çukurova-Galatasaray: 87-58.

ANADOLU EFES DAÇKA'YA KARŞI

Ligi'nde haftanın kapanış maçı Darüşşafaka'nın sahasında oynanacak. 20.00'de başlayacak karşılaşmada zirve yarışı yapan , Daçka'ya konuk olacak. Bu önemli karşılaşma Tivibuspor'dan yayınlanacak.

GAZİANTEP BASKET BANVİT'İ AFFETMEDİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Banvit'e konuk olan Basket rakibini 82-74 mağlup etti. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Gaziantep 9. galibiyetini elde etti. Ligdeki diğer maçta Sakarya BŞB, evinde Büyükçekmece'yi 73-69 yendi.

BAŞKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Başkan , karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu annesini kaybeden Ampute Futbol kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla aradı. Sultan Çakmak dün memleki 'ın Zile İlçesi'nde toprağa verilirken, Başkan Erdoğan milli futbolcuya telefonla taziyede bulundu.

  1. 4.2.2019
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