Avustralya'da tarihi zafer!
Dünya Dragon Şampiyonası’nda Türkiye’ye temsil eden Provezza zirveye çıktı.
Avustralya'da düzenlenen Dünya Yelken Dragon Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Ülkemizi temsil eden 'Provezza Dragon' şampiyonluğunu ilan etti. Ali Tezdiker, Andy Beadsworth ve Simon Fry'den oluşan yelken takımı, 10 ülkeden 34 sporcunun katıldığı organizasyonda birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyonada ikinci sırayı Büyük Britanya'dan Louise Racing alırken, 3.'lüğü yine aynı ülkeden Fever elde etti. Dragon sınıfında iki senede bir yapılan Dünya Şampiyonası'nı 2017'de de Provezza Dragon kazanmıştı.
- 10.1.2019
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800 forma hediye
Toplam 1
Yorum
karakartal Joao Mario rafael zapata alınabilirse dört dörtlük transferler olur
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Onyekuru transfer iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
LİSANSINI GS YA AL ONYEKURU GS DA KAL ONYEKURU. GS YIN LİSANSLI FUTBOLCUSU OL. SEN GS YA YAKIŞIYORSUN.
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Onur Kıvrak: "Futbolu bıraktım"
Toplam 9
Yorum
GS YA GEL ONUR GS YA GEL ONUR KIVRAK. GEL MUSLERA NIN ALTARNATİFİ OL. KİM İYİ İSE ÇIKAR OYNAR
Avustralya'da tarihi zafer! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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