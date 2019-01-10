Avustralya'da tarihi zafer!
10 Ocak 2019, Perşembe
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Avustralya'da tarihi zafer!

Avustralya'da tarihi zafer!

Dünya ’nda Türkiye’ye temsil eden Provezza zirveye çıktı.

Avustralya'da düzenlenen Dünya Yelken 'na Türkiye damga vurdu. Ülkemizi temsil eden 'Provezza Dragon' şampiyonluğunu ilan etti. Ali Tezdiker, Andy Beadsworth ve Simon Fry'den oluşan yelken takımı, 10 ülkeden 34 sporcunun katıldığı organizasyonda birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyonada ikinci sırayı 'dan Louise Racing alırken, 3.'lüğü yine aynı ülkeden Fever elde etti. Dragon sınıfında iki senede bir yapılan Dünya Şampiyonası'nı 2017'de de kazanmıştı.

  1. 10.1.2019
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