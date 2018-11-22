Şevval İlayda Tarhan: "Dünya şampiyonu olmasaydım polis ya da asker olacaktım"

Atıcılıkta Bütün Dallar Dünya Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca genç kızlar kategorisinde altın madalya alarak Türkiye atıcılık tarihine geçen milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, polis ya da asker olma hayalinden hiç vazgeçmedi.

Güney Kore'nin Changwon kentinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Bütün Dallar Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca gençler kategorisinde şampiyon olan Şevval İlayda Tarhan, değerlendirmelerde bulundu.

Çocukluğundan beri polis ya da asker olmayı istediğini belirten 18 yaşındaki milli sporcu, "4-5 yaşından beri istiyorum. Geçenlerde ilkokul öğretmenimi ziyarete gittiğim de o da bunu hatırladı. Polis ya da asker olma hayalimi ailem de hep destekledi." diye konuştu.

Atıcılık sporuna başlamasına annesinin vesile olduğunu dile getiren İlayda, "Ailemde polis ya da asker yok. Buna karşım hayalime hiç karşı çıkmadılar. Polisliği ya da askerliği neden sevdiğimi bilmiyorum ama silahlar, üniforma ilgimi çekiyordu. Annem birgün aradı "Böyle bir spor varmış. Başlamak ister misin Asker ya da polis olmana da belki bir faydası olabilir.' dedi. Buralara geleceğimi düşünerek başlamamıştım. Beklemediğim bir sürede beklemediğim bu noktalara geldim." ifadelerini kullandı.





Büyükler Avrupa Şampiyonu milli atıcı Yusuf Dikeç'in asker olduğunu hatırlatan İlayda, şöyle devam etti:

"Yusuf ağabey, askerlik de yapıyor, atıcılıkta da başarıdan başarıya koşuyor. Geçen sene askeriyeye girmeyi denedim ancak puanım yeterli olmadı. Seneye tekrar deneyebilirim.Polisliği de üniversiteyi bitirdikten sonra tekrar deneyebilirim. Askeriyede de hava bölümü var kadın pilot olmayı çok isterim."

"Atıcılığı bırakmayı planlamıştım"

Şevval İlayda Tarhan, dünya şampiyonu olduktan sonra atıcılık sporunu bırakmaktan vazgeçtiğini dile getirdi.

Polis ya da asker olma hayalini hiç bırakmadığını aktaran İlayda, "Bu isteğim aklımın bir köşesinde hep vardı. Eğer son yarışmada dünya şampiyonu olmasaydım atıcılığı bırakıp tekrar derslerime yönelip askeriyeye ya da polisliğe girmeyi planlamıştım ama dünya şampiyonu olduğum için atıcılığı bırakmadım." şeklinde konuştu.

Başarılı bir öğrenci olduğunu ve çevresindeki kişilerden eğitimle sporu birlikte devam ettirmesi yönünde telkinler aldığını kaydeden İlayda, şunları söyledi:

"Herkes, 'İlayda, okul başarını çöpe atıyorsun, birlikte devam ettir.' diyorlardı ama bilmiyorlar ki beraber devam ettirmek çok zor. Örneğin, diş hekimliğini kazanırsam atıcılığı devam ettirmem çok zor. Yurt dışı organizasyonlara katılmam problem olacaktır. Atıcılığı devam ettirmek ve yanında da kariyer yapmak için polislik ve ya da askerlik ideal meslekler."

2020 Tokyo Olimpiyatları için kota yılının 2019 olduğuna vurgu yapan İlayda Tarhan, "Önümüzde olimpiyat kotasını alma hedefi var. 2019 kota senemiz. Şubat ayından itibaren yurt dışı yarışmalarımız başlıyor. Ülkemize kota almak için çabalıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



