Gediz’de ‘Yaşam Park Olimpiyatları'
Kütahya’nın Gediz ilçesinde Geleneksel Tarhana Festivali kapsamında bu yıl ilk defa "Yaşam Park Olimpiyatları" yapıldığı bildirildi.
Yaşam Park Olimpiyatlarının birincileri C grubundan Muhammet Keskin, Recep Ertaş, Ümit Keskin olurken, D grubundan Ahmet Emre Öztürk, Solmaz Çetinkaya, Havva Altıntaş ikinci, B grubundan Mücahit Tosun, Ayşegül Özbaş, Osman Mert Kul üçüncü, A gurubundan Fatma Özden, Rabia Dönmez, Halil Bardakçı dördüncü oldu. Yarışma sonunda madalya ve kupa töreni düzenlendi
Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; 16.sını düzenledikleri Geleneksel Tarhana Festivali çerçevesinde bu yıl ilk defa 'Yaşam Park Olimpiyatları' gerçekleştirdiklerini belirterek," Yarışmacılarımız doğayla iç içe keyifli bir parkurda finiş çizgisine büyük bir mücadelenin ardından ulaşmışlardır. Düzenlenen yarışmamıza destek veren Gençlik Hizmetler ve İlçe Spor Müdürü Muhammet Keskin, Atletizm Antrenörü Kenan Özcan ve yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
- 30.7.2018 15:46
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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