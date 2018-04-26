Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Ecdadınızı unutmayın"
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Ecdadınız tarihin gördüğü en iyi okçular. Onların sahip olduğu ruha bugün bizim de ihtiyacımız var” dedi.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, okçulukla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Okullararası Okçuluk Müsabakalarının ödül töreninde genç sporculara seslenen Erdoğan, "Genç kardeşlerimden ricam, ok attığınız zaman ecdadınızın neden ok attığını unutmayın. Ecdadınız tarihin gördüğü en iyi okçular. Onların sahip olduğu ruha bugün bizim de ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
EN İYİLERİ DEDELERİMİZ
Okçuluğun çok özel bir spor olduğunu vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim geçmişimizde tuttuğu yer ve kimliğimizin bir parçası olması itibarıyle önemli bir spor. Dünya okçuluğunun en iyileri bizim dedelerimiz. Okmeydanı'ndaki okçular tekkesi okçuluğun dünya tarihindeki merkezi. Burası vakfın kuruluşu ile yeniden dünya okçuluğunun merkezi oldu. Burada ok atmak büyük bir mesele. Burası aynı zamanda bir tekke. Yani sporcu yetişirken sadece daha iyi atış yapmakla kalınmıyor. Aynı zamanda sporcunun kişisel gelişimi sağlanıyor. Güçlü karakterli bireylerin yetişmesini de sağlanıyor."
HEDEF OLİMPİYATLAR
Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın çalışmaları neticesinde uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanılmaya başlandığının altını çizerek, hedefin olimpiyatlarda başarı elde etmek olduğunu vurguladı.
EN İYİLERİ DEDELERİMİZ
Okçuluğun çok özel bir spor olduğunu vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim geçmişimizde tuttuğu yer ve kimliğimizin bir parçası olması itibarıyle önemli bir spor. Dünya okçuluğunun en iyileri bizim dedelerimiz. Okmeydanı'ndaki okçular tekkesi okçuluğun dünya tarihindeki merkezi. Burası vakfın kuruluşu ile yeniden dünya okçuluğunun merkezi oldu. Burada ok atmak büyük bir mesele. Burası aynı zamanda bir tekke. Yani sporcu yetişirken sadece daha iyi atış yapmakla kalınmıyor. Aynı zamanda sporcunun kişisel gelişimi sağlanıyor. Güçlü karakterli bireylerin yetişmesini de sağlanıyor."
HEDEF OLİMPİYATLAR
Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın çalışmaları neticesinde uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanılmaya başlandığının altını çizerek, hedefin olimpiyatlarda başarı elde etmek olduğunu vurguladı.
- 26.4.2018
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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