Myhrer, olimpiyat şampiyonu
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini kayakta Türkiye'yi temsil eden Serdar Deniz, erkekler slalom kategorisinde ilk turda elendi.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, alp disiplini kayak branşında erkekler slalom yarışları yapıldı.
İlk turda parkura çıkan Serdar Deniz, yarışı tamamlayamadı.
İsveçli Andre Myhrer, 1 dakika 38.99 saniyelik süresiyle ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.
İsviçreli Ramon Zenhaeusern, 1.39.33 ile gümüş, Avusturyalı Michael Matt ise 1.39.66 ile bronz madalya aldı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:37
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Muslera'yı zorlayacak
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kasa bomboş.Yönetim her gün ağlıyor.Arsa paraları nereye gitti,ne oldu açıklama yok.Ne ile transfer yapacaksınız?
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Alman medyası Vida'yı suçladı
Toplam 4
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Beni suçlayacaklar değiller ya
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Yeni gözde Sergio Barış
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Yıllardır alt yapıdan A takıma bir futbolcu gönderemedik , umuyoruz artık bu hayaller gerçek olur.
Myhrer, olimpiyat şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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