Myhrer, olimpiyat şampiyonu

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, alp disiplini kayak branşında erkekler slalom yarışları yapıldı.

İlk turda parkura çıkan Serdar Deniz, yarışı tamamlayamadı.

İsveçli Andre Myhrer, 1 dakika 38.99 saniyelik süresiyle ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

İsviçreli Ramon Zenhaeusern, 1.39.33 ile gümüş, Avusturyalı Michael Matt ise 1.39.66 ile bronz madalya aldı.