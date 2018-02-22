Myhrer, olimpiyat şampiyonu – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Myhrer, olimpiyat şampiyonu

    Myhrer, olimpiyat şampiyonu

    2018 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini kayakta Türkiye'yi temsil eden Serdar Deniz, erkekler slalom kategorisinde ilk turda elendi.

    'nin kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, alp disiplini kayak branşında erkekler slalom yarışları yapıldı.

    İlk turda parkura çıkan Serdar Deniz, yarışı tamamlayamadı.

    İsveçli Andre Myhrer, 1 dakika 38.99 saniyelik süresiyle ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

    İsviçreli Ramon Zenhaeusern, 1.39.33 ile gümüş, Avusturyalı Michael Matt ise 1.39.66 ile bronz madalya aldı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:37
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