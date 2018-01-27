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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Spor laboratuvarı törenle açıldı

    Spor laboratuvarı törenle açıldı
    Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Sporcu Performans Laboratuvarı" Gençlik ve Spor Bakanı 'ın katılımıyla hizmete açıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Amacımız spor kültürü oluşturup okullardaki 80.000 çocuğumuzu sokakların tehlikelerinden uzak, başarılı sporcular yetiştişmesine katkıda bulunmaktır" dedi
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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