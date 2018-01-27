Spor laboratuvarı törenle açıldı
Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Sporcu Performans Laboratuvarı" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla hizmete açıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Amacımız spor kültürü oluşturup okullardaki 80.000 çocuğumuzu sokakların tehlikelerinden uzak, başarılı sporcular yetiştişmesine katkıda bulunmaktır" dedi
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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