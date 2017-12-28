Gürbüz, yaptığı açıklamada, sporcuları en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içinde çok yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, "Malzeme eksiği gibi birçok sıkıntımız vardı, bunları yüzde 95 oranında aştık. Bütün sporcularımız, dünyanın en iyi sporcularının malzemelerine sahipler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin buz sporlarında yeni boy göstermeye başladığını vurgulayan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Uluslararası Paten Birliğinin (ISU) 125 yıllık bir tarihi var. Türkiye Buz Pateni Federasyonu ise yaklaşık 10-12 yıllık bir geçmişe sahip. Dolayısıyla çok geriden geldik, sporcularımıza inandık ve onlara iyi planlar yaptık. Hakemlerimizi çok iyi şekilde geliştirdik. Antrenör ve hakem seminerlerimizi gerçekten çok yoğun bir seviyede gerçekleştirdik. Sporcularımıza, kendi kategorilerinde yarışmadan önce birtakım ön baraj yarışmaları getirdik ki bu ilk başta çok tepki getirdi ama daha sonra ne kadar doğru iş yaptığımızı anladık. Yine sporcularımızın milli takım baraj puanlarını daha yukarı seviyeye çıkarttık. Hatta ISU'nun belirlemiş olduğu alt seviyenin birazcık daha üzerine çıkarttık."

- "Çok iyi bir camiaya sahibiz"

Ahmet Hamdi Gürbüz, sadece artistik buz pateninde değil sürat pateninde de önemli mesafeler katettiklerini aktararak, milli sporcuların son dönemde uluslararası organizasyonlardan madalyayla döndüğünü dile getirdi.

Ulusal yarışmaların sporcular için önemli olduğuna dikkati çeken Gürbüz, "Avrupa ve dünya rakiplerimiz, asıl onlarla mücadele etmeliyiz. Ulusal yarışmalar, sporcularımızın tecrübeleri için önem arz ediyor. Bu anlamda bir yıllık hedeflerimizin üzerine çıktık. Çok emek veriyoruz, çok uğraşıyoruz ve uğraşlarımızın karşılığını büyük ölçüde aldık. İnşallah bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Gerçekten çok iyi bir camiaya sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "2022 Olimpiyatları'nın çalışmalarına şimdiden başladık"

Federasyonun olimpiyatlara yönelik çalışmalarına da değinen Gürbüz, olimpiyatlara katılmak için uzun soluklu planlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Olimpiyatları "Amatör branşların taçlandığı yer." olarak niteleyen başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Bizim ilk hedefimiz, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlardır. Buz Pateni Federasyonu olarak olimpiyatlara beklediğimiz ölçüde katılamadık. Çünkü olimpiyat süreci 1-2 yıllık çalışma programıyla olacak bir yarış sistemi değil. Kısa vadede 5 yıl, uzun vadede 10-15 yıl önceden olimpiyat sporcularını belirleyip, çalışmamız gerekiyor. Biz bunu da yaptık. Bu senenin başında 2022 ve 2026 Olimpiyatlarına katılacak aday sporcularımızı da belirledik. Artistik buz pateni branşında yaklaşık 10, buz dansında 1, sürat pateninde 10 sporcuyla 2022 Olimpiyatları'nın çalışmalarına şimdiden başladık."

Gürbüz, 2026 Kış Olimpiyatları'nın Türkiye'de yapılması konusunda istekleri olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 Kış Olimpiyatları'nın Türkiye'de yapılması noktasında büyük bir isteği bulunuyor. Sanıyorum konuyla ilgili bir ön çalışma yapıldı. Ülkemizde önemli organizasyonlar yaptık, Kış Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapabilecek kentlerimiz var. Misafirperver bir toplumuz ve önemli organizasyonların altından her türlü engellemelere rağmen ülke olarak en iyi şekilde çıktık. Ülkemizi dünyaya karşı en iyi şekilde temsil ettik. Olimpiyatlar da neden olmasın. İnşallah 2019'da konu daha belirginlik kazanacak."

- "Genç ülkelerde sporcu bulmakta asla zorlanmazsınız"

Türkiye'nin çok genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten başkan Gürbüz, "Genç ülkelerde sporcu bulmakta asla zorlanmazsınız. Bir okul taramasında bile yüzlerce potansiyel sporcu bulabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürbüz, son dönemde tesisleşme konusunda çok iyi adımlar atıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle tesisleşme anlamında Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Başbakanıma ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanıma çok teşekkür ederim. Türkiye, buz pateni tesisleri konusunda çok ciddi ivmeler kazandı. Ankara'da yeni tesisimiz açıldı. İstanbul'da süratli bir şekilde inşaatı devam eden tesisimiz var. İzmir ve İstanbul'da iki tane daha yapmayı planlıyoruz. Tekirdağ büyük oranda bitti, teknik çalışmaları sürüyor, Samsun da bitti. Hatay'da olimpik olmasa da olimpik ölçülerin bir düşük seviyesinde buz pisti hayata geçti. Kayseri ve Mersin'de de projelerin çalışmaları sürüyor. Erzincan'da bir yer tahsisi yapıldı. İnşallah yeni yılda da Erzincan'da bir tesis yapacağız. Sarıkamış da devam ediyor çünkü 2026 Olimpiyatları dediğimizde sadece Erzurum bölgesi böyle büyük bir organizasyona yetmiyor. Sadece tesis konusu da değil. Otelin, ulaşımın, havaalanlarının buna göre olması gerekiyor. Bu anlamda Sarıkamış'ın, Erzurum'un ve Erzincan'ın belki ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Olimpiyatları olacak."