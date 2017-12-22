IOC'den 11 Rus sporcuya ömür boyu men

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 11 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.

IOC'den yapılan açıklamaya göre, kızakta mücadele eden Tatyana Ivanova ve Albert Demchenko, sürat pateninde Ivan Skobrev ve Artyom Kuznetsov, kuzey disiplininde Nikita Kryukov, Alexander Bessmertnykh ve Natalia Matveeva, bobsled kategorisinde Liudmila Udobkina ve Maxim Belugin, buz hokeyinde de Tatiana Burina ve Anna Shchukina, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi.

Ceza alan sporculardan Tatyana Ivanova ve Albert Demchenko, Soçi 2014'te gümüş madalya kazanmıştı.

IOC, doping numuneleri yeniden incelenen sporcu sayısının 46'ya çıktığını kaydetti.