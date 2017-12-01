İlkadımlı sporcu Avrupa 2’ncisi oldu
İlkadım Belediyesi sporcusu Serkan Uğurlu, 17 Yaş Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’nda takım müsabakalarında Avrupa 2’ncisi olarak badmintonda Türkiye’yi bir ilki yaşattı.
"Başkanımıza teşekkür ederim"
"Başarımda büyük payı var" dediği Başkan Tok'la buluşan İlkadım'ın gurur veren sporcusu Uğurlu, "İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'un bizlere sağladığı alt yapı ve imkanlarla çok iyi hazırlanma şansı bulduğum turnuvadan 2'ncilikle dönerek hem İlkadım'ı çok iyi temsil etmiş oldum hem de ülkemize bir ilki yaşatmış oldum. Bu nedenle İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a ve belediyemizin tüm çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.
"İlkadım'ın gençleriyle gurur duyuyorum"
Her geçen gün sporda elde edilen başarıların artarak devam ettiğinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım adeta sporun merkezi olmuş durumda. Özellikle Mete Adanır Spor Salonumuzda gerçekleştirdiğimiz spor faaliyetlerinin ardından dünya, Avrupa ve yurt içinde katıldığımız birçok müsabakadan derece ile dönüyoruz. Sadece ulusal müsabakalarda değil uluslararası müsabakalarda da elde ettiğimiz başarılarla İlkadımlı gençlerimiz dünya sahnesinde isimlerinden bahsettiriyorlar. Birçok başarıya imza atan İlkadımlı gençlerimizle gurur duyuyorum. Son olarak U17 Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'ndan 2'ncilikle dönen evladımız Serkan Uğurlu ve Antrenörü Şaban Kırcalı'yı büyük başarılarından dolayı tebrik ederim" diye konuştu.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:58
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 4
Yorum
DadaşFb yani Ben arfayla 2 senedir görüşüyorsunuz daha ön anlaşma ön anlaşma sağlayamadınız o zaman kalsın bence
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 5
Yorum
Sydney Kartallari Baskan Takimi Dunya Emeklilertakimi yaptin
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Rıza Çalımbay'dan örnek hareket
Toplam 4
Yorum
Gslı Rıza hoca güzel insandır..Başarılı olur yada olmaz..O Türk futbolunun rızası..Ve bizim insanımız..Değerli insan yolun açık olsun..
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