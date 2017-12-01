Bakan Bak’tan kutlama

AVRUPA Gençler Badminton Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan tebrik geldi. Bakan Bak, Çekya'daki organizasyonda, kazanılan altın ve bronz madalya ile Türkiye'nin takım halindeki ikinciliğini, yayımladığı mesajla kutladı.