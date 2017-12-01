 Bakan Bak’tan kutlama – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Bakan Bak’tan kutlama

    Bakan Bak’tan kutlama
    AVRUPA Gençler Badminton Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan tebrik geldi. Bakan Bak, Çekya'daki organizasyonda, kazanılan altın ve bronz madalya ile Türkiye'nin takım halindeki ikinciliğini, yayımladığı mesajla kutladı.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:37
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